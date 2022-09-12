Воспитанники долаковской спортшколы из Ингушетии стали победителями и призерами турнира по вольной борьбе

В соревнованиях в Алхан-Юрте ЧР приняло участие свыше 180 юных спортсменов из Чечни, Ингушетии и Дагестана.

Как сообщили в администрации Назрановского района, «золото» завоевали Абдул-Рахим Белокиев (24 кг) и Муслим Осмиев (41 кг). Второе место у Имрана Белокиева (33 кг), Хамзата Дахкильгова (36 кг). На третью ступеньку пьедестала поднялся Мансур Осмиев (36 кг). Тренирует юных спортсменов Шамиль Гаракоев.