Воспитанники Долаковской спортшколы стали призерами регионального турнира по вольной борьбе

Как сообщили в администрации Назрановского района, соревнования прошли на днях в спортшколе олимпийского резерва в г. Назрани.

Золото состязаний завоевал Осмиев Мансур (38 кг), бронза досталась Мусиеву Мансуру (45 кг). Ребята являются подопечными тренера Гаракоева Шамиля. Кроме того, воспитанник Аксагова Микаила — Гелисханов Абдул-Керим (50 кг) также поднялся на третью ступеньку пьедестала.