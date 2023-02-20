Воспитанники Долаковской спортшколы стали призерами регионального турнира по вольной борьбе

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В Ингушетии воспитанники Долаковской спортшколы стали победителями и призёрами Республиканского турнира по вольной борьбе среди юношей 2011-2012 годов рождения памяти Муцольгова Магомеда Касумовича.

Как сообщили в администрации Назрановского района, соревнования прошли на днях в спортшколе олимпийского резерва в г. Назрани.

Золото состязаний завоевал Осмиев Мансур (38 кг), бронза досталась Мусиеву Мансуру (45 кг). Ребята являются подопечными тренера Гаракоева Шамиля. Кроме того, воспитанник Аксагова Микаила — Гелисханов Абдул-Керим (50 кг) также поднялся на третью ступеньку пьедестала.

 

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