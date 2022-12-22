Вольная борьба

Воспитанники Долаковской спортшколы стали призерами республиканского турнира по вольной борьбе

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Воспитанники Долаковской спортшколы успешно выступили на прошедшем в сельском поселении Верхние Ачалуки республиканском турнире по вольной борьбе среди юношей 2008-2010 годов рождения.

Как сообщили в администрации Назрановского района, соревнования были посвящены памяти мастера спорта международного класса Зелимхана Батаева.

Так, подопечные Беслана Ганиева заняли следующие места: золото завоевал Исмаил Сапралиев, бронзу — Мансур Нальгиев. Отличился и воспитанник тренера Юсупа Аксагова Адам Танкиев, который занял первое место. Третье место занял подопечный Микаила Аксагова Асхаб Куркиев.

Немало медалей завоевали юные спортсмены тренера Шамиля Гаракоева: серебро — у Муслима Осмиева и Магомед-Басира Алиева, бронза — у Магомеда Алиева и Адама Гаракоева.

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