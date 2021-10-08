Воспитанники домов культуры Ингушетии проводят интересно и с пользой свое свободное время

Так, в Доме культуры сельского поселения Долаково Назрановского района состоялась беседа со школьниками «Мы против наркотиков». Детям рассказали, что наркомания — это неизлечимая и смертельная болезнь, и единственный верный способ ее избежать — не допустить первого раза.

Художественный руководитель ДК сельского поселения Берд-Юрт Сунженского района Т. Бекова провела для учеников младших классов познавательный час «Спички детям не игрушка!», посвящённый Дню гражданской обороны. Она объяснила детям, какую опасность таят в себе спички, рассказала об опасных ситуациях и причинах возникновения пожара, о правилах поведения при пожаре, а также напомнила номера телефонов, по которым следует вызывать пожарных.

В сельском поселении Мужичи прошел квалификационный шахматный турнир третьего разряда среди школьников, проживающих в горной части Сунженского района. Всем победителям и участникам были вручены памятные подарки.

А в Доме культуры сельского поселения Сурхахи Назрановского района провели выставку детских рисунков «Палитра осени». В своих работах юные художники смогли перенести своё представление об осени на холст и передать свои ощущения об этой красивой поре, сказано в релизе.