Воспитанники ингушского спортклуба имени Али Хамхоева успешно выступили на турнире «ЛокоДзюдо»

По информации интернет-ресурса «ИнгушСпорт», золото турнира завоевал Арафат Дугиев (до 50 кг), вторым стал Абдул-Рахим Балаев (до 60 кг).

Межрегиональные соревнования состоялись во Дворце спорта и молодежи имени Али Алиева в Каспийске. Они проводятся федерациями дзюдо России и Республики Дагестан. Турнир проходил среди мальчиков и девочек до 10-13 лет. В нем принимало участие до 450 спортсменов.