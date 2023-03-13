Дзюдо

Воспитанники ингушского спортклуба имени Али Хамхоева успешно выступили на турнире «ЛокоДзюдо»

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Воспитанники ингушского спортклуба дзюдо имени Али Хамхоева стали призёрами очередного этапа Детской лиги «ЛокоДзюдо» в дагестанском Каспийске.

По информации интернет-ресурса «ИнгушСпорт», золото турнира завоевал Арафат Дугиев (до 50 кг), вторым стал Абдул-Рахим Балаев (до 60 кг).

Межрегиональные соревнования состоялись во Дворце спорта и молодежи имени Али Алиева в Каспийске. Они проводятся федерациями дзюдо России и Республики Дагестан. Турнир проходил среди мальчиков и девочек до 10-13 лет. В нем принимало участие до 450 спортсменов.

 

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