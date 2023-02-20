Воспитанники ингушской школы бокса успешно выступили на первенстве Москвы и Московской области
Воспитанники ингушской школы бокса успешно выступили на первенстве Москвы и Московской области среди юниоров 2001-2004 годов рождения. Четверо ингушских спортсменов стали призерами соревнований.
Как сообщили в Минспорта республики, золото завоевали воспитанники бойцовского клуба «Оздо» Матиев Халит в весовой категории 57 кг, Гетагазов Магомед (71 кг). Тренируют ребят Дзауров Магомед и Мургустов Иса.
Вторые ступеньки пьедестала заняли Матиев Хамзат в весовой категории 60 кг, представитель клуба «Оздо», и Алмазов Саид, посланник школы бокса «Карца». Тренеры — Дзауров Беслан и Келигов Магомед.
Отмечается, что все ингушские боксёры завоевали путёвки на первенство России.