Бокс

Воспитанники ингушской школы бокса успешно выступили на первенстве Москвы и Московской области

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Воспитанники ингушской школы бокса успешно выступили на первенстве Москвы и Московской области среди юниоров 2001-2004 годов рождения. Четверо ингушских спортсменов стали призерами соревнований.

Как сообщили в Минспорта республики, золото завоевали воспитанники бойцовского клуба «Оздо» Матиев Халит в весовой категории 57 кг, Гетагазов Магомед (71 кг). Тренируют ребят Дзауров Магомед и Мургустов Иса.

Вторые ступеньки пьедестала заняли Матиев Хамзат в весовой категории 60 кг, представитель клуба «Оздо», и Алмазов Саид, посланник школы бокса «Карца». Тренеры — Дзауров Беслан и Келигов Магомед.

Отмечается, что все ингушские боксёры завоевали путёвки на первенство России.

 

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