Воспитанники ингушской школы бокса успешно выступили на первенстве Москвы и Московской области

Как сообщили в Минспорта республики, золото завоевали воспитанники бойцовского клуба «Оздо» Матиев Халит в весовой категории 57 кг, Гетагазов Магомед (71 кг). Тренируют ребят Дзауров Магомед и Мургустов Иса.

Вторые ступеньки пьедестала заняли Матиев Хамзат в весовой категории 60 кг, представитель клуба «Оздо», и Алмазов Саид, посланник школы бокса «Карца». Тренеры — Дзауров Беслан и Келигов Магомед.

Отмечается, что все ингушские боксёры завоевали путёвки на первенство России.