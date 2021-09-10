Бокс

Воспитанники карабулакской школы бокса Ингушетии успешно выступили на открытом турнире в Минводах

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Воспитанники карабулакской спортивной школы успешно выступили на открытом турнире по боксу, проходившем в городе Минеральные Воды.

Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба мэрии Карабулака, подопечные тренера Тимура Аушева показали прекрасный результат: 4 участника — 4 медали. Проведя по три победных боя, золотые награды завоевали Абдулла Аушев (40 кг), Хамзат Мальсагов (48 кг) и Тимур Костоев (57 кг). Асхаб Часыгов (60 кг) по итогам состязаний занял третью ступень пьедестала почёта.

В соревнованиях участвовало порядка 300 спортсменов, включая представителей Абхазии и Южной Осетии.

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