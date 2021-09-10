Воспитанники карабулакской школы бокса Ингушетии успешно выступили на открытом турнире в Минводах

Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба мэрии Карабулака, подопечные тренера Тимура Аушева показали прекрасный результат: 4 участника — 4 медали. Проведя по три победных боя, золотые награды завоевали Абдулла Аушев (40 кг), Хамзат Мальсагов (48 кг) и Тимур Костоев (57 кг). Асхаб Часыгов (60 кг) по итогам состязаний занял третью ступень пьедестала почёта.

В соревнованиях участвовало порядка 300 спортсменов, включая представителей Абхазии и Южной Осетии.