Дзюдо

Воспитанники карабулакской спортшколы Ингушетии успешно выступили на юношеском турнире по дзюдо в Самаре

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Воспитанники карабулакской спортшколы завоевали шесть медалей юношеского турнира по дзюдо в Самаре.

С 25 по 27 сентября текущего года в Самаре проходил открытый всероссийский турнир по дзюдо среди юношей. По итогам соревнований в копилке юных карабулакских дзюдоистов шесть медалей различного достоинства.

Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба мэрии Карабулака, подопечные тренера Магомеда Султыгова завоевали два «золота», одно «серебро» и три «бронзы». Победителями турнира стали Магомед Султыгов (46 кг, 2008-2009 гг. р.) и Адам Евлоев (46 кг, 2011-2012 гг. р.), вторым финишировал Анзор Богатырёв (35 кг), третьи призовые места в активе Халида Бокова (35 кг), Магомеда Бокова (38 кг) и Амина Евлоева (42 кг).

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