Воспитанники спортклуба «Гладиатор» Ингушетии успешно выступили на первенстве России по ММА

Как сообщили в администрации Джейрахского района, ребята завоевали 4 «золота», 1 «серебро» и 2 «бронзы». Турнир состоялся при поддержке ООО «Курорты Ингушетии» и властей муниципального района.

Директор МКУ ДО ДЮСШ Джейрахского района Льянов Мовлат-Гирей выразил огромную благодарность спонсорам, руководителям ведомств и пожелал дальнейших успехов юным бойцам.