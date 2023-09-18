ММА

Воспитанники спортклуба «Гладиатор» Ингушетии успешно выступили на первенстве России по ММА

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Юные воспитанники спортклуба «Гладиатор» при ДЮСШ Джейрахского района успешно выступили на первенстве России по смешанным боевым единоборствам в Анапе.

Как сообщили в администрации Джейрахского района, ребята завоевали 4 «золота», 1 «серебро» и 2 «бронзы». Турнир состоялся при поддержке ООО «Курорты Ингушетии» и властей муниципального района.

Директор МКУ ДО ДЮСШ Джейрахского района Льянов Мовлат-Гирей выразил огромную благодарность спонсорам, руководителям ведомств и пожелал дальнейших успехов юным бойцам.

 

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