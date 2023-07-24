Воспитанники спортшколы «Чемпион» Ингушетии успешно выступили на республиканском турнире по ММА
Воспитанники спортшколы «Чемпион» сельского поселения Яндаре успешно выступили на республиканском турнире по ММА Kavkaz Fighting league-7.
Как сообщили в администрации Назрановского района, на соревнованиях в сельском поселении Али-Юрт собрались лучшие файтеры региона, чтобы побороться за медали и пояса.
Юные бойцы Халухаев Мухаммад-Амин, Осканов Ибрагим, Оздоев Рахим и Костоев Магомед обрадовали своих тренеров и болельщиков золотыми наградами.