ММА

Воспитанники спортшколы «Чемпион» Ингушетии успешно выступили на республиканском турнире по ММА

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Воспитанники спортшколы «Чемпион» сельского поселения Яндаре успешно выступили на республиканском турнире по ММА Kavkaz Fighting league-7.

Как сообщили в администрации Назрановского района, на соревнованиях в сельском поселении Али-Юрт собрались лучшие файтеры региона, чтобы побороться за медали и пояса.

Юные бойцы Халухаев Мухаммад-Амин, Осканов Ибрагим, Оздоев Рахим и Костоев Магомед обрадовали своих тренеров и болельщиков золотыми наградами.

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