Воспитанники спортшколы Плиево стали призерами чемпионата Ингушетии по ММА

Звание чемпионов в Центре олимпийской подготовки по вольной борьбе в Назрани на трёх коврах оспаривало более 200 бойцов в нескольких возрастных и весовых категориях. По словам судьи международной категории Герихана Шибилова, на состязания были приглашены арбитры из соседних регионов.

Как отметил президент федерации ММА Ваха Шанхоев, победители турнира получили право представить республику на чемпионате СКФО.

Представители спортшколы Плиево завоевали медали различного достоинства: золото у Сайфуллы Плиева (52 кг) и Магомеда Султыгова (65,8 кг), серебро досталось Ахмеду Даурбекову (57 кг) и Хусену Плиеву (44 кг), бронза у Абдул-Малика Плиева (48 кг), Халида Плиева (48 кг), Магомед-Басира Плиева (67 кг), Илеза Мурзабекова (57 кг), Илеза Бельтоева (57 кг), Ахмеда Плиева (61 кг) и Магомед-Амина Плиева (61 кг).