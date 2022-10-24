Воспитанники спортшколы села Али-юрт Ингушетии завоевали призовые места на турнире по СБЕ

Как сообщили в администрации Назрановского района, соревнования прошли в Центре олимпийской подготовки в г. Назрани. Юные спортсмены показали хорошие результаты, завоевав «золото» и «серебро».

Так, Ибрагим Барахоев занял первое место, Ислам Евлоев поднялся на вторую ступеньку пьедестала. Федерация смешанных единоборств Ингушетии высоко оценила уровень подготовки спортсменов.