Единоборства

Воспитанники спортшколы села Али-юрт Ингушетии завоевали призовые места на турнире по СБЕ

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Воспитанники спортшколы имени прославленной альпинистки Лейлы Албогачиевой из сельского поселения Али-Юрт успешно выступили на республиканском турнире по смешанным боевым единоборствам.

Как сообщили в администрации Назрановского района, соревнования прошли в Центре олимпийской подготовки в г. Назрани. Юные спортсмены показали хорошие результаты, завоевав «золото» и «серебро».

Так, Ибрагим Барахоев занял первое место, Ислам Евлоев поднялся на вторую ступеньку пьедестала. Федерация смешанных единоборств Ингушетии высоко оценила уровень подготовки спортсменов.

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