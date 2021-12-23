Воспитанники спортшколы села Кантышево Ингушетии принимают участие во всероссийских соревнованиях в Башкортостане

Пять спортсменов ингушской команды будут биться за призовые места на этих соревнованиях, сообщили газете «Ингушетия» в администрации Назрановского района.

Состязания стартовали 22 декабря и продлятся до 28 числа, они являются мастерскими — чемпионам будут присваивать спортивное звание «Мастер спорта России».

Тренирует кикбоксеров наставник и директор спортивной школы с. п. Кантышево Абдула Дзауров.