Воспитанники спортшколы села Кантышево Ингушетии принимают участие во всероссийских соревнованиях в Башкортостане
Команда, составленная из лучших кикбоксеров спортивной школы сельского поселения Кантышево, принимает участие в главном турнире 2021 года «Кубок России» в Башкортостане.
Пять спортсменов ингушской команды будут биться за призовые места на этих соревнованиях, сообщили газете «Ингушетия» в администрации Назрановского района.
Состязания стартовали 22 декабря и продлятся до 28 числа, они являются мастерскими — чемпионам будут присваивать спортивное звание «Мастер спорта России».
Тренирует кикбоксеров наставник и директор спортивной школы с. п. Кантышево Абдула Дзауров.