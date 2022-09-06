Кикбоксинг

Воспитанники спортшколы села Кантышево Ингушетии стали бронзовыми призерами XI Летней спартакиады учащихся России

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Воспитанники спортивной школы сельского поселения Кантышево Магомед Олигов и Адам Аушев стали бронзовыми призерами финального этапа спортивных соревнований по кикбоксингу (юноши 2006 г. р.) в рамках XI Летней спартакиады учащихся России 2022 года.

Соревнования проходили в Анапе. Ребята из села Кантышево отбирались на эти состязания в результате набранных баллов в сезоне на официальных первенствах РИ, СКФО и России 2022 г.

Юноши являются воспитанниками тренеров Руслана Арсаева и Алихана Дударова.

Напомним, в соревнованиях принимали участие 90 лучших кикбоксеров в 9 весовых категориях по три в поинтфайтинге, фулл-контакте и лайт-контакте из 36 регионов России.

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