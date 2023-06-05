Бокс

Воспитанники спортшколы села Нестеровское Ингушетии успешно выступили на турнире по боксу

0

Воспитанники спортшколы имени Мусы Евлоева сельского поселения Нестеровское заняли 12 призовых мест на открытом турнире по боксу в станице Курской Ставропольского края, посвященном Дню пограничника.

Как сообщили в администрации Сунженского района, юные спортсмены порадовали призовыми местами и командным кубком.

Так, первые места заняли Оздоев М. А., Гапархоев М. С., Бесаев Х. А., Бесаев А. О., Балаев А. М., Мякиев С. Г., Героев К. М., Мякиев Х. М., Исроилов М. Р., Баркинхоев М-А. А. Вторые места завоевали Героев И. М., Мякиев А. А.

Отмечается, что тренируются спортсмены под руководством Оздоева Аслана.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Ко Дню России в Ингушетии запланировано более 50 мероприятий
Первый прямой авиарейс с паломниками из Ингушетии в Саудовскую Аравию состоится 7 июня
В Ингушетии вошли в оборот купюры номиналом 5 и 10 рублей
Команда школы Карабулака представит Ингушетию в финале Всероссийского интеллектуального турнира
За 13 «закладок» с героином житель Ингушетии ответит в суде
В Назрановском районе Ингушетии проверили избирательные участки на антитеррористическую защищенность
В постпредстве Ингушетии в Москве пройдет мероприятие, посвященное Дню образования республики
Миннац Ингушетии приглашает принять участие в массовом восхождении на Столовую гору
Мужская регбийная команда «Магас» из Ингушетии победила соперников из Ессентуков
В Ингушетии выпускники сдают ЕГЭ по истории и физике
В следственном управлении СКР по Ингушетии призвали не оставлять детей у открытых окон

Главное

Яндекс.Метрика

 