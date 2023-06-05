Воспитанники спортшколы села Нестеровское Ингушетии успешно выступили на турнире по боксу

Как сообщили в администрации Сунженского района, юные спортсмены порадовали призовыми местами и командным кубком.

Так, первые места заняли Оздоев М. А., Гапархоев М. С., Бесаев Х. А., Бесаев А. О., Балаев А. М., Мякиев С. Г., Героев К. М., Мякиев Х. М., Исроилов М. Р., Баркинхоев М-А. А. Вторые места завоевали Героев И. М., Мякиев А. А.

Отмечается, что тренируются спортсмены под руководством Оздоева Аслана.