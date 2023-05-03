Воспитанники спортшколы Сунженского района Ингушетии стали призёрами борцовского турнира в Чечне

На днях в сельском поселении Чечен-Аул прошёл открытый турнир по греко-римской борьбе среди юношей, в котором приняла участие команда МБУ «Спортшкола с. п. Нестеровское им. Евлоева М. Г.».

Воспитанники районной спортшколы стали на этих соревнованиях победителями и призёрами. Так, Балаев Мухаммад завоевал «золото» в весовой категории до 32 кг. На вторую ступеньку пьедестала поднялись Мержоев Билал (до 60 кг), Умаров Рамзан (до 48 кг). Бронзовые медали достались Умарову Саиду (до 85 кг), Батырову Муслиму (до 55 кг), Евлоеву Бей-Али (до 35 кг).