Греко-римская борьба

Воспитанники спортшколы Сунженского района Ингушетии стали призёрами борцовского турнира в Чечне

0

Воспитанники спортшколы Сунженского района Ингушетии заняли призовые места на борцовском турнире в Чеченской Республике.

На днях в сельском поселении Чечен-Аул прошёл открытый турнир по греко-римской борьбе среди юношей, в котором приняла участие команда МБУ «Спортшкола с. п. Нестеровское им. Евлоева М. Г.».

Воспитанники районной спортшколы стали на этих соревнованиях победителями и призёрами. Так, Балаев Мухаммад завоевал «золото» в весовой категории до 32 кг. На вторую ступеньку пьедестала поднялись Мержоев Билал (до 60 кг), Умаров Рамзан (до 48 кг). Бронзовые медали достались Умарову Саиду (до 85 кг), Батырову Муслиму (до 55 кг), Евлоеву Бей-Али (до 35 кг).

 

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Развитию АПК в Ингушетии уделяется большое внимание — руководитель Минсельхоза региона
В селе Сурхахи Ингушетии завершается строительство школы по нацпроекту «Образование»
В музее ИЗО Ингушетии прошел мастер-класс по валянию броши из шерсти
Калиматов проинформировал Мишустина о сокращении долгов Ингушетии с 5,8 до 1,4 млрд руб.
«Единая Россия» и «Волонтеры Победы» поздравят ветеранов с 9 мая
Глава Ингушетии Калиматов встретился на Кавказском инвестиционном форуме с премьер-министром Мишустиным
В Ингушетии стартовала подготовка первых кадров в сфере BIM-технологий
МКЖР Ингушетии приглашает на выставку «Без срока давности. Хабаровский процесс»
В Ингушетии подвели итоги регионального этапа чемпионата «Профессионалы»
Ингушская делегация представила республику на форуме «Школа Героя» в Волгограде
Внучка скульптора Руслана Мамилова посетила дом-музей своего деда в Джейрахе

Главное

Яндекс.Метрика

 