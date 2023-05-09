Воспитанники технопарка «Кванториум» Ингушетии стали призерами конкурса «Карта Победы»

В конкурсе приняли участие более 100 человек 11-17 лет, в составе 30 команд, владеющие навыками создания чертежей и работы на лазерном оборудовании, сообщает пресс-служба министерства образования республики.

Задача участников состояла в том, чтобы разработать и изготовить карту любого сражения Великой Отечественной войны. При создании проекта, работавшие над ним Раяна Тибоева, Элиза Богатырева и Даниэль Чапанов под руководством наставника Амины Евлоевой, посетили Ингушский государственный музей краеведения имени Тугана Мальсагова. Там ребятам рассказали о Моздок-Малгобекской оборонительной операции и показали карту сражения, которая была взята за основу проекта.

Следующий этапом стало создание 3D модели данной карты, которая поспособствовала разработке реального макета с помощью технологии лазерной резки. Завершающим этапом проекта стало оснащение его светодиодами.

Цель конкурса — обеспечение включенности регионов России в единое культурное и творческое пространство, говорится в релизе.