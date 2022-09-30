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Восстановлена историческая справедливость и задан новый вектор развития России — Глава Ингушетии

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Владимир Путин

Сегодня я был свидетелем исторического события для нашей страны и жителей Донецкой, Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей — состоялось подписание документов об их вхождении в состав России, написал в своем Телеграм-канале Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов, принимавший участие в церемонии, проходившей в Кремле.

«Нас всех переполняют эмоции, так как шли мы к этому событию долго. Президент России не только восстановил историческую справедливость, но и задал другой вектор развития нашей страны», — отметил Калиматов.

Он напомнил фрагмент из обращения Владимира Путина о том, что «именно так называемый Запад растоптал принцип нерушимости границ, а сейчас по своему собственному усмотрению решает, кто имеет право на самоопределение, а кто его не достоин. Почему они так решают, кто дал им такое право, непонятно».

«Мы полностью и во всем поддерживаем лидера нашего государства и готовы идти с ним до конца в его стремлении сделать нашу страну сильным, независимым, самодостаточным государством. Россия была и будет великой страной!», — подчеркнул Глава республики.

Напомним, сегодня Президент России и главы ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в Кремле подписали договоры о вхождении этих регионов в состав российского государства. Церемония прошла в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца.

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