«Нас всех переполняют эмоции, так как шли мы к этому событию долго. Президент России не только восстановил историческую справедливость, но и задал другой вектор развития нашей страны», — отметил Калиматов.

Он напомнил фрагмент из обращения Владимира Путина о том, что «именно так называемый Запад растоптал принцип нерушимости границ, а сейчас по своему собственному усмотрению решает, кто имеет право на самоопределение, а кто его не достоин. Почему они так решают, кто дал им такое право, непонятно».

«Мы полностью и во всем поддерживаем лидера нашего государства и готовы идти с ним до конца в его стремлении сделать нашу страну сильным, независимым, самодостаточным государством. Россия была и будет великой страной!», — подчеркнул Глава республики.

Напомним, сегодня Президент России и главы ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в Кремле подписали договоры о вхождении этих регионов в состав российского государства. Церемония прошла в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца.