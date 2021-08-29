Терроризм

Воюющий против армии Сирии житель Ингушетии стал фигурантом уголовного дела

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Возбуждено уголовное дело в отношении жителя республики, подозреваемого в участии в террористской организации, сообщил газете «Ингушетия» представитель регионального управления СКР.

«По данным следствия, не позднее августа 2016 года подозреваемый прибыл в Сирию, где добровольно вступил и принимает участие в вооруженном формировании, имеет огнестрельное оружие, боеприпасы и ведет боевые действия против правительственной армии Сирии», — сказал собеседник издания.

По его информации, до настоящего времени 39-летний мужчина не обращался в правоохранительные органы с заявлением о добровольном прекращении участия в террористической деятельности.

Ему вменяют ч.2 ст. 208 УК РФ (участие в вооруженном формировании, не предусмотренном федеральным законом).

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