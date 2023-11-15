Возбуждено уголовное дело по факту невыплаты зарплаты работникам ликвидированного «Ингушрегионводоканала»

Как сообщили «Ингушетии» в пресс-службе ведомства, руководство ГУП в нарушение требований действующего законодательства частично не выплачивало свыше 3-х месяцев зарплату и иные выплаты работникам ликвидированного в августе текущего года предприятия. В результате образовалась задолженность на сумму более 2 млн 500 тыс. рублей.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, принимаются меры к погашению образовавшейся задолженности, говорится в релизе.