Зарплата

Возбуждено уголовное дело по факту невыплаты зарплаты работникам ликвидированного «Ингушрегионводоканала»

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После выездного приема граждан в Сунже, проведенного исполняющим обязанности руководителя следственного управления СКР по республике Шамилем Котиевым, возбуждено уголовное дело по факту невыплаты зарплаты сотрудникам «Ингушрегионводоканала».

Как сообщили «Ингушетии» в пресс-службе ведомства, руководство ГУП в нарушение требований действующего законодательства частично не выплачивало свыше 3-х месяцев зарплату и иные выплаты работникам ликвидированного в августе текущего года предприятия. В результате образовалась задолженность на сумму более 2 млн 500 тыс. рублей.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, принимаются меры к погашению образовавшейся задолженности, говорится в релизе.

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