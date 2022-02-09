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Возбуждено уголовное дело по статье «убийство» после исчезновения жителя Ингушетии и женщины из Северной Осетии

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В Ингушетии возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч.2 ст.105 УК России (убийство двух или более лиц), после исчезновения жителя региона и женщины из Северной Осетии, сообщает пресс-служба СУ СКР по республике.

По данным следствия, 6 февраля 2022 года примерно в 21 час 30 минут, 43-летний житель Ингушетии и 57-летняя жительница Северной Осетии на автомобиле марки Toyota Corolla серебристого цвета выехали из аэропорта «Грозный» в направлении республики. С указанного времени сведения о них отсутствуют, об их местонахождении ничего не известно.

7 февраля примерно в 14 часов автомобиль Toyota Corolla обнаружен на юго-восточной окраине города Сунжа.

В рамках уголовного дела произведен осмотр места происшествия, в ходе которого обнаружены и изъяты мобильные телефоны, гражданский и заграничный паспорт на имя мужчины, спортивная сумка и денежные средства в иностранной валюте. Допрошены близкие родственники потерпевших.

В настоящее время проводятся оперативные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

Как ранее сообщалось, 7 февраля житель ингушского сельского поселения Кантышево Назрановского района Артур Арсаев сообщил полиции о загадочном исчезновении его брата Адама Арсаева 1978 года рождения, который на своей машине выехал в аэропорт Грозного, чтобы встретить 57-летнюю уроженку Северной Осетии и отвезти в город Беслан.

 

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