Парламент

Возраст депутатов регионального молодежного парламента Ингушетии увеличен до 35 лет

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Спикер Магомет Тумгоев на внеочередном заседании Народного собрания Ингушетии объявил о формировании нового состава молодежного парламента и призвал депутатский корпус принять в этом активное участие.

Было отмечено, что возрастной ценз членов молодежного парламента при НС повышается до 35 лет включительно.

«Нам необходимо делиться опытом с молодежью, привлекать ее к активному участию в политической жизни республики, оказывать содействие в сфере законодательного регулирования прав и законных интересов молодежи», — цитирует Тумгоева пресс-служба Народного собрания.

Напомним, что молодежный парламент при НС республики состоит из 32 депутатов — студентов, представителей общественных организаций, региональных отделений политических партий, парламентских фракций. Ранее возрастной порог в молодежном парламенте Ингушетии составлял 30 лет.

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