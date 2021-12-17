Возраст депутатов регионального молодежного парламента Ингушетии увеличен до 35 лет

Было отмечено, что возрастной ценз членов молодежного парламента при НС повышается до 35 лет включительно.

«Нам необходимо делиться опытом с молодежью, привлекать ее к активному участию в политической жизни республики, оказывать содействие в сфере законодательного регулирования прав и законных интересов молодежи», — цитирует Тумгоева пресс-служба Народного собрания.

Напомним, что молодежный парламент при НС республики состоит из 32 депутатов — студентов, представителей общественных организаций, региональных отделений политических партий, парламентских фракций. Ранее возрастной порог в молодежном парламенте Ингушетии составлял 30 лет.