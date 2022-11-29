Возрождаемое ингушское село Даттых получит сотовую связь и доступ к Интернету в 2023 году

«Сельское поселение Даттых включено в список населенных пунктов, где планируется строительство сети сотовой связи в рамках федеральной программы устранения цифрового неравенства. Там будет обеспечена мобильная связь стандарта 4G/LTE, которая также позволит получать устойчивый доступ к сети Интернет», — говорится в сообщении.

Для составления акта подтверждения отсутствия там доступности упомянутых услуг сотрудниками отдела развития информационной инфраструктуры Минпромсвязи Ингушетии с участием операторов связи была проведена инструментальная проверка покрытия сотовой связи в населенном пункте.

«По итогам проверки комиссия подтвердила отсутствие связи в селении. Подписанный акт будет направлен в Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. Строительство сети связи и начало оказания универсальных услуг подвижной радиотелефонной связи в селе планируется в течение 2023 года», — добавили в пресс-службе.

Исполнителем мероприятия является ПАО «Ростелеком» на основании договора с Минцифры России. Программа устранения цифрового неравенства реализуется в рамках федерального проекта «Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика».

«Возрождение села Даттых мы начали с создания социальной инфраструктуры. Здесь налажено водоснабжение, проведены газ, электричество, построена качественная дорога. Недавно сдали Дом культуры, а сейчас планируем здесь строительство сети сотовой связи. Все блага цивилизации мы жителям села Даттых обеспечим. Место это благодатное, перспективное, семьи могут кормиться и зарабатывать за счет подсобных хозяйств. Жители уже потихоньку возвращаются в родное село и снова обживают эти места. Я искренне радуюсь за этих людей, которые чтят свои корни и хотят жить здесь, для них это родные места», — отметил Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов, комментируя преобразования в селе Даттых.

Напомним, в возрождаемом селении предгорной зоны Даттых построен первый за 220 лет существования села Дом культуры со зрительным залом на 200 посадочных мест. Проект реализуется по программе возрождения малых сел в Ингушетии.

Село Даттых, основанное ещё в 1801 году, оставалось заброшенным на протяжении четверти века из-за боевых действий в соседнем регионе. По данным районной администрации, всего здесь зарегистрировано около 280 человек, но на постоянной основе проживает лишь незначительная часть, некоторые приезжают заниматься хозяйством. Семьи постепенно начали возвращаться после появления 18-километровой асфальтированной дороги, связывающей отдаленное село с федеральной трассой «Кавказ» — Нестеровская — Алкун — Таргим — Чми".

В село вернулось уже порядка 70 человек. Муниципальные и республиканские власти восстановили электро-, газо- и водоснабжение с установкой накопителя воды на 100 кубометров.