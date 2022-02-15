Впавшую в кому роженицу Мадину Аушеву доставили в Москву для реабилитации

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В Федеральный центр мозга и нейротехнологий России в Москве доставили роженицу из Ингушетии Мадину Аушеву, впавшую в кому после операции в перинатальном центре региона, сообщил газете «Ингушетия» близкий родственник пострадавшей.

«Её транспортировали в Федеральный центр мозга и нейротехнологий России на реабилитацию. В республиканской клинической больнице состояние Аушевой характеризуют как стабильно тяжёлое с положительной динамикой. Женщину сопровождает медицинская бригада, в которую вошли фельдшер и реаниматологи», — сказал собеседник.

По его словам, московские врачи оценивают состояние Мадины как среднетяжёлое.

Мадина Аушева находится в коме с 30 ноября после родов в перинатальном центре.

9 января в Сети появились видеообращения родственников пострадавшей о том, что после родов 29 ноября состояние матери шестерых детей, жительницы ингушского села Кантышево Аушевой ухудшилось по вине врачей и она впала в кому. Мальчик родился здоровым.

По требованию Главы Ингушетии Махмуд-Али Калиматова после инцидента уволена главврач перинатального центра Людмила Халухаева из-за многочисленных жалоб жителей на работу медучреждения.

4 февраля 2022 года пост руководителя Минздрава Ингушетии покинула Рукият Торшхоева.

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