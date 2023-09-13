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Врач-онколог из Ингушетии Сулейман Ужахов стал хирургом года

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Врач республиканского онкологического диспансера Сулейман Ужахов стал победителем премии имени академика Александра Савицкого в номинации «Хирург года», сообщили «Ингушетии» в правительстве региона.

Вручение премии состоялось в рамках VI Международного форума онкологии и радиотерапии «Ради жизни». Она призвана подчеркнуть вклад врачей, исследователей и лечебных учреждений в развитие онкологической отрасли медицины.

Отметим, что мероприятие проводится ежегодно с 2021 года и включает в себя десять номинаций. Организаторами премии выступили Ассоциация онкологов России и Российское общество клинической онкологии.

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