Врач-онколог из Ингушетии Сулейман Ужахов стал хирургом года

Вручение премии состоялось в рамках VI Международного форума онкологии и радиотерапии «Ради жизни». Она призвана подчеркнуть вклад врачей, исследователей и лечебных учреждений в развитие онкологической отрасли медицины.

Отметим, что мероприятие проводится ежегодно с 2021 года и включает в себя десять номинаций. Организаторами премии выступили Ассоциация онкологов России и Российское общество клинической онкологии.