Врачи Ингушетии более 12 часов боролись за жизнь 16-летней девушки с затяжной пневмонией

«За жизнь пациентки боролись с 4 утра 12 октября в отделение реанимации ДРКБ. Тяжесть состояния была обусловлена дыхательной и сердечной недостаточностью, тяжелым интоксикационным синдромом. Сразу после поступления, по состоянию тяжести девушка была переведена на искусственную вентиляцию легких с максимальной подачей кислорода», — сказал собеседник.

По его словам, в экстренном порядке также был проведен консилиум врачей, включающий специалистов различных профилей.

«Несмотря на проводимое лечение стабилизировать состояние больной не удалось», — добавили в министерстве.

Как прокомментировали газете «Ингушетия» в ДРКБ, пациентка почти две недели лечилась в домашних условиях, несмотря на серьезность заболевания.

«Со слов мамы, девочка болела около 13 дней. Лечились самостоятельно, дома, получая консультации в частной клинике Магаса. Ночью 12 октября ее состояние ухудшилось, после чего уже она обратилась к нам, к сожалению, слишком поздно», — добавили в медучреждении.

Ранее, в соцсетях была распространена информация о смерти 16-летней местной жительницы региона в Детской республиканской клинической больнице Ингушетии.