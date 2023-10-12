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Врачи Ингушетии более 12 часов боролись за жизнь 16-летней девушки с затяжной пневмонией

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В Детскую республиканскую клиническую больницу в тяжелом состоянии с дыхательной и сердечной недостаточностью, тяжелым интоксикационным синдромом поступила 16-летняяя местная жительница. Несмотря на оказанную медпомощь, пациентку спасти не удалось, сообщили газете «Ингушетия» в региональном Минздраве.

«За жизнь пациентки боролись с 4 утра 12 октября в отделение реанимации ДРКБ. Тяжесть состояния была обусловлена дыхательной и сердечной недостаточностью, тяжелым интоксикационным синдромом. Сразу после поступления, по состоянию тяжести девушка была переведена на искусственную вентиляцию легких с максимальной подачей кислорода», — сказал собеседник.

По его словам, в экстренном порядке также был проведен консилиум врачей, включающий специалистов различных профилей.

«Несмотря на проводимое лечение стабилизировать состояние больной не удалось», — добавили в министерстве.

Как прокомментировали газете «Ингушетия» в ДРКБ, пациентка почти две недели лечилась в домашних условиях, несмотря на серьезность заболевания.

«Со слов мамы, девочка болела около 13 дней. Лечились самостоятельно, дома, получая консультации в частной клинике Магаса. Ночью 12 октября ее состояние ухудшилось, после чего уже она обратилась к нам, к сожалению, слишком поздно», — добавили в медучреждении.

Ранее, в соцсетях была распространена информация о смерти 16-летней местной жительницы региона в Детской республиканской клинической больнице Ингушетии.

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