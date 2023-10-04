Врачи карабулакской больницы в Ингушетии провели выездной осмотр семей участников СВО

Как сообщили газете «Ингушетия» в Минздраве республики, такой выездной осмотр включает в себя измерение показателей здоровья, проведение необходимых анализов крови, а также общий осмотр и консультации со специалистами.

«Это позволяет участникам СВО и их семьям получить прямой доступ к медицинским услугам, минуя дополнительные сложности, связанные с посещением больницы», — отметили врачи.