Здоровье

Врачи карабулакской больницы в Ингушетии провели выездной осмотр семей участников СВО

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С помощью мобильного фельдшерско-акушерского пункта врачи карабулакской больницы обследовали около 40 человек из семей участников СВО.

Как сообщили газете «Ингушетия» в Минздраве республики, такой выездной осмотр включает в себя измерение показателей здоровья, проведение необходимых анализов крови, а также общий осмотр и консультации со специалистами.

«Это позволяет участникам СВО и их семьям получить прямой доступ к медицинским услугам, минуя дополнительные сложности, связанные с посещением больницы», — отметили врачи.

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