Почетное звание

Врачу из Ингушетии присвоили звание «Ветеран труда» за многолетний добросовестный труд

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Врачу республиканской детской поликлиники Айшет Темирбиевой указом Главы региона за многолетний добросовестный труд присвоено звание «Ветеран труда», сообщает пресс-служба администрации Малгобека.

«Согласно указу Главы Ингушетии № 197 от 21 октября 2022 года за многолетний добросовестный труд звание «Ветеран труда», присвоено Темирбиевой Айшет Магометовне, врачу государственного бюджетного учреждения «Республиканская детская поликлиника», — говорится в сообщении.

Ветеран труда — почетное звание, отмечающее людей за добросовестный многолетний труд. В разговорном языке термин «Ветеран труда» употребляется как синоним термина «человек, долгие годы работавший». Почетное звание «Ветеран труда» установлено впервые в Российской Федерации после вступления в силу Федерального закона от 12 января 1995 года «О ветеранах».

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