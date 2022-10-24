Врачу из Ингушетии присвоили звание «Ветеран труда» за многолетний добросовестный труд

«Согласно указу Главы Ингушетии № 197 от 21 октября 2022 года за многолетний добросовестный труд звание «Ветеран труда», присвоено Темирбиевой Айшет Магометовне, врачу государственного бюджетного учреждения «Республиканская детская поликлиника», — говорится в сообщении.

Ветеран труда — почетное звание, отмечающее людей за добросовестный многолетний труд. В разговорном языке термин «Ветеран труда» употребляется как синоним термина «человек, долгие годы работавший». Почетное звание «Ветеран труда» установлено впервые в Российской Федерации после вступления в силу Федерального закона от 12 января 1995 года «О ветеранах».