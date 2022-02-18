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Временный порядок установления или подтверждения инвалидности продлевается до 1 июля

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Правительство продлило действующий в России упрощенный порядок, который предполагает автоматическое продление ранее установленной инвалидности на последующие шесть месяцев, то есть — до 1 июля 2022 года, сообщается на сайте кабинета министров.

Порядок также позволяет присваивать инвалидность впервые без личного обращения человека в бюро медико-социальной экспертизы. Все необходимые документы, в том числе для обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации, поступают в учреждения от медицинских организаций с помощью системы электронного межведомственного взаимодействия.

Этим же постановлением до 1 июля 2022 года продлевается упрощенный порядок определения степени утраты трудоспособности для граждан, пострадавших на производстве или имеющих профессиональные заболевания.

Временные правила для граждан с инвалидностью и работников, пострадавших на производстве, были введены из-за коронавируса. Срок их действия заканчивается 1 марта. Продление позволит минимизировать контакты и уменьшить риск заражения.

«Такой формат в условиях пандемии крайне востребован. Продолжим совершенствовать существующие сервисы, делая их более удобными», — отметил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании Координационного совета по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, которое состоялось 16 февраля.

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