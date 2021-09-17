Все 114 избирателей в сельском поселении Бейни Ингушетии проголосовали в первый день выборов

«Жители Бейни — самого высокогорного селения Джейрахского района в рекордные сроки проголосовали на избирательном участке № 104. К 16:00 мск пятницы последний избиратель уже заполнил бюллетень и опустил его в урну для голосования, поставив галочку напротив тех кандидатов в Госдуму и местный парламент, в пользу которых он сделал свой выбор», — говорится в сообщении.

Напомним, в селе зарегистрировано 114 избирателей.

«Для тех, кто по состоянию здоровья не смог лично присутствовать на участке, было организовано голосование на дому», — уточняет пресс-служба.