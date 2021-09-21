«Я наблюдала за ходом выборов по каналам телевидения, в СМИ и сама участвовала в голосовании на избирательном участке в школе № 3 города Карабулака. Участок был хорошо подготовлен, в избирательном зале царил порядок, члены комиссии встречали и провожали голосующих уважительно и вежливо. Соблюдали эпидрежим, предоставляли средства индивидуальной защиты. Подготовили и культурную программу. Желающие могли перекусить. В общем, всё было очень солидно, максимально качественно и ответственно», — сказала Досхоева.

По ее словам, избиратели сделали свой выбор, теперь депутатам предстоит с такой же ответственностью реагировать на людские проблемы.

«И ещё один момент: всегда трогательна сама встреча со школой. Это всегда радость и немного грусть от встречи с детством, от тепла, которое исходит от самих школьных стен, грусть от пройденных лет, но и светлая надежда на позитивные перемены. Пусть она будет для избирателей знаковой», — подчеркнула председатель РОД «Женщины Ингушетии».