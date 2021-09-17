В беседе с корреспондентом газеты «Ингушетия» он напомнил, что в 2021 году выборы в Госдуму впервые проходят в новом, трехдневном формате. 19 сентября является основным днем для голосования, а 17 и 18 сентября — дополнительными.

«Сделано это в целях защиты избирателей в условиях пандемии Covid-19. Сегодня с уверенность можно сказать, что проголосовать безопаснее, чем сходить в магазин. На участках избирателям выдадут средства индивидуальной защиты — маски, перчатки, одноразовые ручки. Им будут измерять температуру, также сделаны разметки. Потоки на вход и выход с участков будут разделены. Голосование в три дня помогает избежать массового скопления людей, это — удобно. В частности, у нас в республике в воскресенье традиционно бывают свадьбы, другие семейные мероприятия, теперь в этот день можно не отвлекаться, проголосовав заранее сегодня или завтра, в субботу», — отметил собеседник издания.

Албогачиев напомнил, что многодневное голосование признано лучшей международной практикой в период пандемии коронавируса.

Глава ЦИК России Элла Памфилова ранее объяснила трехдневное голосование, отметив, что «с учетом рекомендаций Роспотребнадзора, опросов общественного мнения, дискуссии с экспертным сообществом мы пришли к выводу, что голосование на выборах в Государственную Думу и иных выборах должно пройти в течение нескольких дней. Первый приоритет — здоровье наших граждан».