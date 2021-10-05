Перепись

Все необходимые организационные работы в рамках подготовки к Всероссийской переписи в Ингушетии проводятся

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На совещании под председательством премьер-министра Ингушетии Владимира Сластенина о ходе подготовки к Всероссийской переписи на территории республики доложил заместитель руководителя Управления Федеральной службы государственной статистики по СКФО Ибрагим Экажев.

По его данным, в регионе сформирован и утвержден организационный план проведения акции с индивидуальными схемами работы по городам и районам республики, определен уполномоченный орган исполнительной власти Ингушетии по реализации переданных полномочий по ВПН-2020.

Основным нововведением предстоящей переписи станет возможность самостоятельного заполнения жителями анкеты на Едином портале государственных услуг. При поквартирном обходе переписчики будут работать с планшетами с защищенным программным обеспечением, специально выпущенными к мероприятию, работа по загрузке ПО и привязке планшетных компьютеров к переписным участкам уже завершена.

Все остальные необходимые организационные работы проводятся, отметил докладчик. Кроме того, по словам Ибрагима Экажева, Северо-Кавказстат заключил соглашение с Ингушским государственным университетом о привлечении студентов в качестве переписчиков. Реестр студентов, изъявивших желание принять участие, предоставлен в Северо-Кавказстат с численностью 101 человек, а их деятельность в качестве переписного персонала будет зачтена как производственная практика.

Как сообщили газете «Ингушетия» в региональном статуправлении, также Ибрагим Экажев сообщил, что налажено взаимодействие с волонтерскими движениями республики. Для информационного сопровождения события планируется привлечение до 70 человек. Предполагаемое направление деятельности добровольцев — это информирование населения о ВПН-2020 в отделениях МФЦ, торговых центрах, общеобразовательных организациях, информационное сопровождение региональных массовых мероприятий.

Напомним, Всероссийская перепись населения пройдет с 15 октября по 14 ноября текущего года, срок ее проведения определен в соответствии с постановлением правительства Российской Федерации от 16 августа 2021 года. Мероприятие перенесено с октября 2020 года из-за пандемии коронавируса.

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