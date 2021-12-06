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Все объекты нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в Ингушетии прошли контроль качества

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В Ингушетии полностью завершены дорожные работы в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги», запланированные на 2021 год. Все отремонтированные объекты прошли обязательный контроль качества ОНФ, сообщил газете «Ингушетия» руководитель ГУ «Ингушавтодор» Батыр Хаматханов.

«Все объекты национального проекта и программы дорожных работ проходят обязательный контроль качества с участием заказчиков, подрядчиков, независимых экспертов, представителей Общероссийского народного фронта и дорожных научно-исследовательских институтов на федеральном уровне, в частности специалистами ФАУ «РосдорНИИ», — сказал собеседник.

По его словам, увеличение доли дорог, соответствующих нормативному состоянию, является приоритетной задачей национального проекта «Безопасные качественные дороги».

«Это один из 12 национальных проектов, реализуемых в России с января 2019 года по инициативе Президента Российской Федерации Владимира Путина», — добавил Хаматханов.

Отметим, что Ингушетия уже третий год подряд в числе первых по России реализует национальный проект «Безопасные качественные дороги» с опережением графика производства работ. Участие в нацпроекте «Безопасные качественные дороги» за шесть лет позволит увеличить долю региональных трасс в республике в нормативе до 75,8% (сейчас — 73,7%), а дорожной сети городской агломерации — до 85% (сейчас этот показатель составляет 71%).

С 2019 по 2024 год в целом в Ингушетии планируется отремонтировать свыше 98 км автомобильных дорог (в том числе вне границы агломерации), из них 52,5 км региональных трасс и 45,6 км дорожной сети местного значения. Общий объем финансирования составит более 1,76 млрд руб.

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