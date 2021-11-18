Дороги

Все работы на дороге в село Даттых Сунженского района Ингушетии завершатся до конца текущего года

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Работы на новой автомобильной дороге, ведущей в сельское поселение Даттых, подошли к завершающей стадии, сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба администрации Сунженского района.

Дорожникам из «Ингушавтодора» осталось укрепить обочину гравийно-песчаной смесью и установить дорожные знаки. Работы планируют завершить до конца этого года.

Ранее до самого отдалённого села Сунженского района приходилось добираться 18 километров по грейдерной дороге.

Ввод в эксплуатацию данной автодороги имеет огромное значение для развития Даттыха. Она обеспечит удобное и безопасное транспортное сообщение между возрождающимся населенным пунктом и остальной Ингушетией.

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