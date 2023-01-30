Все школы и колледжи Ингушетии приняли участие в онлайн-уроках финансовой грамотности

«Цель проекта — дать знания в сфере финансов, которые пригодятся школьникам и студентам во взрослой жизни. На онлайн-уроках слушатели познакомятся с новыми финансовыми продуктами и услугами, узнают о рисках на финансовом рынке, об основных признаках мошенников и нелегальных участников финансового рынка. Продолжительность занятия составляет 45 минут, что позволяет легко встроить уроки в школьную программу», — отметил управляющий Отделением-НБ Республики Ингушетия Магомед-Бек Ужахов.

Лекторами на онлайн-уроках выступают эксперты мегарегулятора, сотрудники банков, налоговой службы, страховых компаний и другие профессионалы финансового рынка. В прямом эфире они делятся финансовыми лайфхаками и отвечают на вопросы слушателей.

Онлайн-занятия проходят два раза в год. 25 января стартовала очередная весенняя сессия, которая продлится до 21 апреля 2023 года. В расписание включены 23 актуальные темы. Слушатели научатся разбираться в реальных жизненных ситуациях, а часть вопросов может пригодиться при сдаче ЕГЭ по обществознанию.

Впервые в этом году пройдут уроки по истории денег «Древние монеты» для учеников 6–8 классов. Школьникам расскажут, как появились первые копейки, об исторических денежных реформах и их деятелях.

В целом в проекте онлайн-уроков участвуют школьники 8-11 классов и студенты техникумов и колледжей. Все занятия проходят в формате вебинаров, подключиться к ним можно как классом или группой, так и индивидуально. На сайте проекта есть подробная инструкция для регистрации участников. По итогам слушатели получают сертификат о прохождении обучения.