Все школы Ингушетии прошли приемку в преддверии нового учебного года
Все школы Ингушетии прошли приёмку в преддверии нового учебного года, об этом было заявлено на совещании, в котором приняли участие начальники управлений образования муниципальных районов и городских округов республики, руководители образовательных организаций региона и сотрудники аппарата Министерства образования и науки.
На мероприятии отметили важность проведения воспитательной работы с учащимися — в новом учебном году большое внимание будет уделено патриотическому воспитанию школьников. Учебная неделя будет начинаться с поднятия флага и исполнения гимна Российской Федерации. Для реализации этого проекта для школ Ингушетии были приобретены флагштоки и комплекты флагов Российской Федерации.
Кроме того, сообщили газете «Ингушетия» в Минобрнауки региона, планируется проведение серии патриотических воспитательных мероприятий: уроков мужества, классных часов «Разговоры о важном», уроков, посвященных историческим событиям.
Отмечается, что подготовка образовательных организаций республики к новому учебному году велась в плановом режиме.