Все школы Ингушетии прошли приемку в преддверии нового учебного года

На мероприятии отметили важность проведения воспитательной работы с учащимися — в новом учебном году большое внимание будет уделено патриотическому воспитанию школьников. Учебная неделя будет начинаться с поднятия флага и исполнения гимна Российской Федерации. Для реализации этого проекта для школ Ингушетии были приобретены флагштоки и комплекты флагов Российской Федерации.

Кроме того, сообщили газете «Ингушетия» в Минобрнауки региона, планируется проведение серии патриотических воспитательных мероприятий: уроков мужества, классных часов «Разговоры о важном», уроков, посвященных историческим событиям.

Отмечается, что подготовка образовательных организаций республики к новому учебному году велась в плановом режиме.