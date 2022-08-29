Все школы Ингушетии прошли приемку в преддверии нового учебного года

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Все школы Ингушетии прошли приёмку в преддверии нового учебного года, об этом было заявлено на совещании, в котором приняли участие начальники управлений образования муниципальных районов и городских округов республики, руководители образовательных организаций региона и сотрудники аппарата Министерства образования и науки.

На мероприятии отметили важность проведения воспитательной работы с учащимися — в новом учебном году большое внимание будет уделено патриотическому воспитанию школьников. Учебная неделя будет начинаться с поднятия флага и исполнения гимна Российской Федерации. Для реализации этого проекта для школ Ингушетии были приобретены флагштоки и комплекты флагов Российской Федерации.

Кроме того, сообщили газете «Ингушетия» в Минобрнауки региона, планируется проведение серии патриотических воспитательных мероприятий: уроков мужества, классных часов «Разговоры о важном», уроков, посвященных историческим событиям.

Отмечается, что подготовка образовательных организаций республики к новому учебному году велась в плановом режиме.

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