Все учреждения культуры Ингушетии оснащены необходимыми музыкальными инструментами

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Все учреждения культуры Ингушетии обеспечены необходимыми музыкальными инструментами, об этом Главе региона Махмуд-Али Калиматову сообщила министр культуры республики Залина Льянова.

По её словам, последняя покупка была осуществлена недавно, уже в этом году, для Сунженского районного Дома культуры.

Как сообщили газете «Ингушетия», несколько лет назад ни в одной школе искусств не было нужных струнных инструментов: арфы, скрипки и альта. Оборудование было примитивным и старым: вышедшие из строя пианино, гармони, приобретённые ещё в разгар эпохи застоя, больше напоминали экспонаты музея, а не современный качественный инструмент, пригодный для хорошего музицирования.

В общей сложности по федеральной программе было куплено почти 750 инструментов, из них 223 были отправлены 36 домам культуры региона, а также 520 инструментов — подведомственным учреждениям Минкультуры Ингушетии.

Некоторые из инструментов изготавливались специально под заказ, к примеру, гобои и национальные дахчан пандар.

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