Всероссийская акция «Географический диктант» состоится 14 ноября

Как сообщила пресс-служба РГО, в настоящий момент на сайте dictant. rgo. ru продолжается регистрация площадок диктанта. Напоминаем, что организовать пункт его проведения могут любые российские и зарубежные организации — школы, университеты, библиотеки, музеи, национальные парки и другие.

Подать заявку на проведение Географического диктанта в своих стенах можно по 5 ноября 2021 года.

«Обращаем внимание, что при проведении Геодиктанта все площадки должны учитывать текущую эпидемиологическую обстановку в конкретном регионе и придерживаться рекомендаций Роспотребнадзора. В случае ухудшения эпидемиологической обстановки всем площадкам акции будет предоставлена возможность изменить статус с очного на дистанционный и провести акцию в удалённом формате», — сказано в релизе.

Географический диктант можно будет написать и в интернете. Онлайн-акция стартует на сайте dictant. rgo. ru в тот же день, что и на очных площадках, но будет идти в течение нескольких суток, чтобы все желающие успели проверить свои знания. В этом году географическое онлайн-тестирование продлится с 14:00 14 ноября до 14:00 24 ноября по московскому времени.

По традиции Геодиктант-2021 будет составлен в четырёх вариантах, в каждый из которых войдёт 40 вопросов, разделённых на две части. Первая часть базового уровня из 10 вопросов — «географический ликбез» на основе общеизвестных фактов из географии. Вторая часть из 30 вопросов потребует применить образное мышление, логику и эрудицию.

Географический диктант проходит ежегодно с 2015 года. Участники анонимно отвечают на вопросы по географии России. Оценка уровня географической грамотности не является главной задачей акции. Она носит просветительский характер и нацелена на популяризацию географических знаний, а также повышение интереса к науке и национальному наследию.