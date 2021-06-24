Всероссийский онлайн-выпускной объединит школьников со всей страны

С поздравлением к ребятам обратится министр просвещения Сергей Кравцов, напутственные слова скажут любимые учителя — классные руководители и педагоги дополнительного образования, в том числе центров «Точка роста» Минпросвещения России.

В праздничный день все желающие с 12 до 15 часов по московскому времени смогут посмотреть прямой эфир в официальном аккаунте образовательного ведомства в социальной сети «ВКонтакте».

Будет много поздравлений от известных людей страны, в том числе популярных спортсменов, выступлений звёзд российской эстрады, различных конкурсов. Можно сделать праздничную открытку на сайте «Выпускник21.рф», поздравить своего учителя, а также оформить своё фото в стиле акции «Всероссийский выпускной — 2021».