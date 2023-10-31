Всероссийский турнир класса «А» памяти Суламбека Осканова в Ингушетии будет возрожден

Отмечается, что эти соревнования не проводились в республике последние четыре года по ряду причин. Татьяна Кириенко подчеркнула значимость этого турнира для региона.

Она также выразила свое мнение по поводу рабочего взаимодействия с республиканским спортивно-тренировочным центром «Мужичи». Изучив функционал и инфраструктуру базы, спортивная чиновница отметила, что это отличная площадка для проведения учебно-тренировочных сборов и соревнований всероссийского уровня.

По завершении рабочей встречи Татьяна Кириенко пожелала Ахмеду Газгириеву дальнейших успехов, выразив надежду на плодотворное и успешное сотрудничество между федерациями на благо развития бокса.

«Мы наметили планы, направленные на популяризацию бокса в Ингушетии», — цитирует Татьяну Кириенко пресс-служба Федерации бокса республики.