Бокс

Всероссийский турнир класса «А» памяти Суламбека Осканова в Ингушетии будет возрожден

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Генеральный секретарь Федерации бокса России Татьяна Кириенко обсудила в Москве с президентом Федерации бокса Ингушетии Ахмедом Газгиреевым необходимость возрождения всероссийского турнира класса «А» памяти первого Героя России Суламбека Осканова.

Отмечается, что эти соревнования не проводились в республике последние четыре года по ряду причин. Татьяна Кириенко подчеркнула значимость этого турнира для региона.

Она также выразила свое мнение по поводу рабочего взаимодействия с республиканским спортивно-тренировочным центром «Мужичи». Изучив функционал и инфраструктуру базы, спортивная чиновница отметила, что это отличная площадка для проведения учебно-тренировочных сборов и соревнований всероссийского уровня.

По завершении рабочей встречи Татьяна Кириенко пожелала Ахмеду Газгириеву дальнейших успехов, выразив надежду на плодотворное и успешное сотрудничество между федерациями на благо развития бокса.

«Мы наметили планы, направленные на популяризацию бокса в Ингушетии», — цитирует Татьяну Кириенко пресс-служба Федерации бокса республики.

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