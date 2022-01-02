Всесезонный курорт «Армхи» в Ингушетии предлагает туристам активный отдых

В Ингушетии центром притяжения туристов станет всесезонный курорт «Армхи» в горной части республики. Как рассказал ТАСС директор курорта Магомед Евлоев, в этом сезоне здесь не планируется запускать горнолыжные трассы — гостям предложат множество других видов активного отдыха.

«Для посетителей курорта будут доступны прогулки на лошадях, экскурсии к средневековым башенным комплексам и древним храмам с гидами, которые расскажут, как жили горцы и молились, строили эти памятники архитектуры. Также желающие смогут прокатиться на канатной дороге, пострелять из лука и другого оружия», — пояснил Евлоев.

По его словам, сейчас на курорте делается упор на развитие оздоровительного направления — на территории «Армхи» можно поправить здоровье, пройти различные оздоровительные и СПА-процедуры.

Как ранее сообщала «Ингушетия», скоростной поезд «Ласточка», курсирующий по маршруту «Назрань-Минводы», позволил увеличить турпоток на Кавказские минеральные воды.

Об этом заявил и. о. главы Кисловодска Евгений Моисеев, сообщает Stv24.tv со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

Электричка связала ставропольские курорты с тремя субъектами Северного Кавказа: Ингушетией, Кабардино-Балкарией и Северной Осетией.

Скоростной поезд курсирует каждый день. В Минтуризма Ставрополья отметили, что маршрут открыл новые возможности для организации туров выходного дня.