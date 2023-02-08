Вторая книга «Писатели Ингушетии» поступила в Национальную библиотеку

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В рамках издательского проекта Национальной библиотеки имени Джемалдина Яндиева вышла в свет вторая книга «Писатели Ингушетии», сообщила пресс-служба регионального министерства культуры.

Данное издание уже поступило в НБ РИ. Оно повествует о не очень известных писателях первой половины XX века, а также тех, кто начал свой творческий путь в конце прошлого — начале нынешнего столетия. Книга составлена по сведениям, скрупулёзно собранным ингушскими библиографами.

Напомним, первая часть книги была издана в 2015 году, в нее вошли биографии классиков ингушской литературы и наиболее известных современных писателей.

Инициатор и руководитель проекта — директор НБРИ Радима Газдиева, составитель — публицист и политолог Якуб Патиев.

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