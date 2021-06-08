Законопроект

Второе высшее образование в области искусств могут сделать бесплатным

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Госдума на пленарном заседании приняла во втором чтении законопроект о праве граждан, имеющих высшее образование, получать второе или последующее высшее образование за счет бюджета по образовательным программам в области искусств, сообщает пресс-служба Госдумы Федерального собрания России.

«Документом предлагается установить для тех, у кого уже есть высшее образование, право получать на конкурсной основе второе или последующее высшее образование в федеральных государственных образовательных организациях высшего образования по образовательным программам высшего образования (программам специалитета) в области искусств. Специальности и направления подготовки будет утверждать правительство РФ», — говорится в сообщении.

Отмечается, что сейчас в России бесплатно можно получить только одно высшее образование. При этом в творческие профессии люди, как правило, приходят уже в зрелом возрасте.

«Принятие законопроекта даст возможность получить бесплатно второе или последующее высшее образование и продолжить трудовую деятельность по ряду творческих профессий лицам, уже имеющим высшее образование, при наличии у них соответствующих творческих способностей», — пояснили авторы инициативы.

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