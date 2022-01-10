Второе за день ДТП с пострадавшими произошло в городе Назрани Ингушетии
Вторая за день автоавария произошла в городе Назрани Ингушетии, пострадали два человека.
Сообщение о ДТП поступило в дежурную смену ГУ МЧС по республике сеодня в 20:32 мск, по улице Осканова столкнулись два легковых автомобиля.
Пострадавшие доставлены в Ингушскую республиканскую клиническую больницу. Детей среди участников дорожно-транспортного происшествия нет.
Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.
Ранее газета «Ингушетия» сообщала, что днем в Назрани, близ центральной мечети на оживленном перекрестке, произошло столкновение двух легковушек, в результате чего оба водителя получили травмы.