Второй день выборов в столице Ингушетии прошёл без серьезных нарушений
Финальный день выборов мэр Магаса Усман Аушев начал с того, что проголосовал за кандидатов, которые, по его мнению, наиболее достойны представлять интересы республики в Государственной Думе.
«Сегодня у каждого гражданина, обладающего правом голоса, есть последний шанс прийти на избирательный участок и проголосовать за своё будущее», — подчеркнул градоначальник.
По его словам, второй день выборов в столице прошёл без серьезных нарушений, с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм. Явка была высокой. Работа избирательных комиссий организована на хорошем уровне.
Аушев призвал всех жителей столицы исполнить свой гражданский долг.