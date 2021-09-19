Выборы

Второй день выборов в столице Ингушетии прошёл без серьезных нарушений

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Финальный день выборов мэр Магаса Усман Аушев начал с того, что проголосовал за кандидатов, которые, по его мнению, наиболее достойны представлять интересы республики в Государственной Думе.

«Сегодня у каждого гражданина, обладающего правом голоса, есть последний шанс прийти на избирательный участок и проголосовать за своё будущее», — подчеркнул градоначальник.

По его словам, второй день выборов в столице прошёл без серьезных нарушений, с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм. Явка была высокой. Работа избирательных комиссий организована на хорошем уровне.

Аушев призвал всех жителей столицы исполнить свой гражданский долг.

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