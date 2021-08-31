Второй дом в Малгобеке достроили благодаря вмешательству Главы Ингушетии

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В Малгобеке на улице Базоркина достроили проблемный 36-квартирный дом для переселенцев из аварийного жилья. Об этом сообщил Глава региона Махмуд-Али Калиматов.

«Обещание, данное в начале июля 2021 года жильцам дома № 56 на улице Базоркина в Малгобеке, что их проблема с заселением в свои квартиры будет решена, выполнено. Дом достроен», — сказал руководитель региона.

По словам Калиматова, осталось лишь распределить квартиры.

Глава республики заверил, что при вручении ключей для пожилых и людей с ОВЗ будут созданы более комфортные условия.

Калиматов уверен, что такие неприятные ситуации с долгостроями не повторятся.

Напомним, это второй объект, достроенный в Малгобеке по требованию Калиматова. 36-квартирный жилой дом на улице Базоркина, 56, начали строить несколько лет назад по программе «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Ингушетии в 2016-2020 годах». Его судьба аналогична с МКД № 64 на этой же улице. Подрядчик не справился с обязательствами, власти были вынуждены искать альтернативные варианты достижения поставленных целей. Сменив недобросовестную стройфирму, расторгнув с ней договор, власти достроили объект.

Ранее газета «Ингушетия» сообщала, что в Малгобеке в июле этого года ввели в эксплуатацию дом № 64 на 40 семей на улице Базоркина, строительство которого началось еще в 2016 году по программе «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Ингушетии в 2016-2020 годах». Проектом предусматривалась ликвидация аварийного жилья и возведение на освободившемся участке нового пятиэтажного комплекса. Однако в 2019 году договор долевого строительства был расторгнут решением арбитражного суда из-за невыполнения строительной компанией контрактных обязательств, строительство многоквартирного дома было приостановлено, объект пополнил список долгостроев.

В 2021 году власти региона приняли меры для решения проблемы и завершения объекта за счет инвестора. Все строительно-монтажные работы на объекте были окончены. Дом передан на баланс администрации Малгобека, квартиры распределены.

По данным регионального правительства, в рамках программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Ингушетии в 2016-2020 годах» аварийными были признаны восемь многоквартирных домов на 76 квартир, в которых проживали 380 граждан. Для их переселения из этих объектов построено два упомянутых многоквартирных дома в Малгобеке общей площадью 6 тыс. 385 кв. м. Таким образом, решена проблема обеспечения жителей данных аварийных домов новым жильем.

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