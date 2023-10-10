Нацпроекты

Второй корпус Дома ветеранов в Ингушетии откроют в начале декабря 2023 года

0

В окрестностях сельского поселения Сурхахи продолжается строительство второго корпуса оздоровительного центра для граждан пожилого возраста и инвалидов «Дом ветеранов».

Как сообщили газете «Ингушетия» в администрации Назрановского района, работы ведутся в рамках реализации регионального проекта «Старшее поколение» и нацпроекта «Демография». Отмечается, что окончание строительства, осуществляемого подрядной организацией ООО «Стройпрогресс», планируется в начале декабря текущего года. Открытие второго корпуса позволит увеличить коечный фонд центра до 50 мест.

Напомним, Дом ветеранов открыли в мае 2010 года в преддверии Дня Победы для людей пожилого возраста. Он располагается в лесистой местности предгорной зоны республики. В сентябре прошлого года был введен в эксплуатацию новый корпус Дома ветеранов. Введение второго корпуса связано с сохраняющейся высокой потребностью в услугах по социально-психологической, медицинской реабилитации граждан.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Осенняя призывная кампания в Ингушетии проходит в штатном режиме
В Ингушетии ищут виновного в порче сельхозземель соседней республики на 2,16 млрд рублей
В Малгобеке завершён ремонт улицы Партизанская
В Открытом первенстве по художественной гимнастике в Ингушетии приняли участие 23 города России
Министр Минприроды Ингушетии принимает участие в российском экологическом форуме
Ингушские гармонистки представили республику на фестивале «Звучит гармонь над Приэльбрусьем»
В парламенте Ингушетии обсудили вопросы обеспечения безопасности и развития детей в информпространстве
В селе Экажево Ингушетии в скором времени откроется умная спортивная площадка
В Ингушетии стартовали тренинги для преподавателей
Двум жителям Ингушетии грозит до 20 лет тюрьмы за сбыт героина и рецептурных лекарств
В Ингушетии нашли пропавшего в лесу мужчину

Главное

Яндекс.Метрика

 