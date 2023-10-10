Второй корпус Дома ветеранов в Ингушетии откроют в начале декабря 2023 года

Как сообщили газете «Ингушетия» в администрации Назрановского района, работы ведутся в рамках реализации регионального проекта «Старшее поколение» и нацпроекта «Демография». Отмечается, что окончание строительства, осуществляемого подрядной организацией ООО «Стройпрогресс», планируется в начале декабря текущего года. Открытие второго корпуса позволит увеличить коечный фонд центра до 50 мест.

Напомним, Дом ветеранов открыли в мае 2010 года в преддверии Дня Победы для людей пожилого возраста. Он располагается в лесистой местности предгорной зоны республики. В сентябре прошлого года был введен в эксплуатацию новый корпус Дома ветеранов. Введение второго корпуса связано с сохраняющейся высокой потребностью в услугах по социально-психологической, медицинской реабилитации граждан.