Вторую опору ЛЭП за сутки повредили на одном и том же перекрестке в Ингушетии

В пятницу во второй половине дня столкнулись две иномарки, одна из них на полном ходу врезалась в бетонный столб ЛЭП. Автомобильная авария произошла на пересечении улиц Богатырева и Висаитова (Рабочая). Информации о пострадавших нет.

Возможно, к ДТП привели неработающие со вчерашнего дня светофоры. Именно на этом перекрестке на другой стороне дороги в четверг КамАЗ-миксер снес опору ЛЭП. Столб энергетикам пришлось демонтировать.

Как сообщали в мэрии города, по этой причине часть муниципалитета оставалась без электроснабжения.