Вундеркинд из Ингушетии покажет свой талант на телеканале «Пятница»

Как сообщили организаторы шоу, звездными гостями нового выпуска «Вундеркиндов» станут Иван Дмитриенко и Дмитрий Харатьян. По правилам шоу команда звезд с помощью интуиции должна угадать, какими талантами обладает каждый ребенок в студии. За каждую ошибку команда детей получает денежный приз.

В новом выпуске в команде вундеркиндов примет участие представитель Ингушетии. Абдул-Рахим — мировой рекордсмен по стоянию в планке. Мечтает стать олимпийским чемпионом по вольной борьбе.

Увидеть, удалось ли звездам угадать талант вундеркинда из Назрани, можно уже сегодня, 30 августа, в 20:00 мск на телеканале «Пятница».

Напомним, в проекте «Вундеркинды» участвуют дети из разных городов России от 3 до 16 лет. Среди них — филобутонист, юные физики, композиторы, вокалисты, танцоры, рекордсмены Книги рекордов России и детской Книги мировых рекордов, армянской книги рекордов, самый высокий мальчик России, обладательница самых длинных волос России, ребенок-магнит, дрессировщица мини-пигов, гипнотизер животных и многие другие.